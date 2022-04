Portuguesa BiLD Analytics comprada pela gigante britânica Ascent

Fundada em Lisboa em 2018 através de um programa "spin-off" com a Nova IMS, integrando o portfólio da startup tecnológica The Loop Co, a BiLD Analytics acaba de ser adquirida pela britânica Ascent, que emprega mais de 420 especialistas em tecnologia em todo o mundo.

Empresa de engenharia de dados, "business intelligence" e consultoria analítica, "a capacidade central da engenharia da BiLD Analytics impulsionou o investimento da empresa britânica que quer criar um centro estratégico de talentos portugueses", revela, em comunicado.

Leia Também Sonae vende braço segurador à britânica Ardonagh e encaixa 100 milhões

"Anteriormente uma empresa do portfólio da Startup tecnológica The Loop Co., a BiLD tem vindo a destacar-se pela prestação de serviços em engenharia de dados e ‘business intelligence’, o que atraiu a Ascent para a empresa portuguesa", explica a companhia.

Leia Também Startup portuguesa Sensei arrecada 5,4 milhões para transformar retalho com lojas autónomas

A aquisição da BiLD assinala a entrada da "líder europeia de serviços digitais" Ascent no mercado português "e vem criar uma combinação de capacidades avançadas de dados, software e competências na nuvem para ajudar clientes a construir ‘músculo digital’", sinaliza.

"Estamos encantados por nos juntarmos à equipa da Ascent e podermos combinar a nossa experiência em engenharia de dados com a escala e maturidade da Ascent no desenvolvimento de soluções digitais, melhores práticas e metodologias. Fazer parte da Ascent permitir-nos-á continuar a desenvolver a nossa especialização em ecossistemas como o Azure e o Databricks, ao mesmo tempo que nos permite escalar mais rapidamente – e, naturalmente, estou entusiasmado com as novas oportunidades de carreira que isto traz às nossas equipas", afirma Diogo Dias, fundador e sócio-gerente da BiLD.

Diogo Dias fará parte da equipa de liderança da Ascent, supervisionando "a rápida expansão do centro estratégico de talentos portugueses" da gigante britânica.





Já Stewart Smythe, CEO da Ascent, afirma que "a seleção da BiLD foi uma decisão dependente do alinhamento da visão técnica e da qualidade da entrega. Nos últimos 12 meses, olhei para um grande número de empresas semelhantes em toda a Europa e a BiLD destacou-se realmente, tanto devido à profundidade das suas capacidades Azure e Databricks como à sua ambição e potencial de crescimento. Temos estado a trabalhar em parceria com eles há vários meses e estamos realmente impressionados com a qualidade do seu trabalho e das suas pessoas", conclui.

Por sua vez, João Bernardo Parreira, cofundador da The Loop Co., dá conta do "prazer de fazer parte da história da BiLD e de a ver crescer ao ponto de atrair um líder de mercado tão significativo como a Ascent".