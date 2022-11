Cleanwatts e Associação de Futebol de Braga criam comunidade de energia para 20 famílias

Leia Também Comunidades de autoconsumo ajudam a reduzir fatura da luz

Leia Também Cleanwatts anuncia acordo para produzir energia verde em São Tomé e Príncipe

O que têm as energias renováveis e o futebol em comum? Aparentemente, mais do que se imagina. A Cleanwatts, empresa que opera na área das comunidades de energia renovável (CER) em Portugal e a Associação de Futebol de Braga anunciaram a assinatura de um contrato para a criação de uma comunidade de energia a nível local que irá ajudar 20 famílias carenciadas.Na prática, serão instalados cerca de 60 painéis solares fotovoltaicos instalados nos telhados da sede da Associação de Futebol de Braga para criar uma central com capacidade de 30 kW. Os futuros membros desta comunidade de energia vão usufruir de um desconto médio de cerca de 50% face à tarifa estimada para a energia da rede, com cerca de metade da energia consumida proveniente da central solar (em regime de autoconsumo).Além disso, com a criação desta CER a AF Braga será independente energeticamente, neutra em carbono e irá gerar mais 39% de energia verde do que a que realmente consome, evitando 12 toneladas equivalentes de CO2 por ano.A instalação da central fotovoltaica não implicará qualquer investimento para a AF Braga, sendo este assumido, na totalidade, pela Cleanwatts. O projeto conta também com a parceria da ICEWATT, empresa que opera nas energias renováveis, com experiência nas áreas do desporto e do setor social."A Associação de Futebol de Braga organiza mais de 500 jogos de futebol e futsal por semana, mas hoje a nossa ação já ultrapassa em muito o limite das quatro linhas. A sustentabilidade energética e ambiental são uma preocupação e esta parceria é a primeira de outras, que anunciaremos em breve, que visam não só nos tornarmos climate-positive, mas também ajudar os nossos clubes a serem mais sustentáveis e a diminuírem a sua pegada ecológica", disse Manuel Machado, Presidente da AF Braga, em comunicado.Sporting Clube De Braga, Futebol Clube de Famalicão, Futebol Clube de Vizela, Gil Vicente Futebol Clube, Vitória Sport Clube, são os os clubes associados da AF BRaga que neste momento estão na primeira divisão do campeonato nacional de futebol. Soma-se ainda o Moreirense Futebol Clube, que compete na segunda divisão."Esta parceria tem ainda a enorme vantagem de permitir a redução de custos com a energia a todos os associados e às comunidades que estes atendam com os seus serviços. Estas vantagens financeiras imediatas ganham especial importância no contexto que vivemos, com o aumento vertiginoso dos preços da energia", rematou o dirigente desportivo.José Basílio Simões, Vice-Chairman e Co-Fundador da Cleanwatts recorda que "a Cleanwatts tem vindo a trabalhar com clubes e associações desportivas, um pouco por todo o país" tendo em curso a criação de várias comunidades de energia em estádios de clubes de futebol."Sendo a AF Braga conhecida pelo seu trabalho e pelas suas iniciativas solidárias, dentro da comunidade, está totalmente alinhada com a Cleanwatts na procura para desenvolver comunidades de energia, pois estas têm uma forte componente solidária, no apoio a famílias carenciadas e no combate à pobreza energética", acrescentou.