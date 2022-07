Concurso para redes de baixa tensão sem qualquer data no horizonte, diz Governo

Leia Também Municípios às escuras sobre futuro da baixa tensão

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, admite que não há ainda qualquer data no horizonte para o lançamento dos concursos para a concessão das redes municipais de baixa tensão.Em resposta às questões colocadas a 14 de junho por vários deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o governante respondeu que "no presente momento não é possível antecipar o cronograma [dos concursos]". Isto porque, explicou Duarte Cordeiro, falta ainda que os municípios (donos das redes) e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) analisem e se pronunciem sobre uma longa lista de "elementos".Para os deputados do PS, que levantaram a questão, "há falta de debate público sobre a matéria" e o adiamento dos concursos "pode estar a prejudicar municípios e munícipes", tendo em conta "os crescentes custos com a iluminação pública".Pelas mãos do Governo já passaram então as propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho criado para a elaboração dos projetos de peças-tipo a adotar nos concursos de atribuição das concessões municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão, entre os quais: o programa de concurso; o caderno de encargos; e o contrato de concessão tipo.Depois da sua análise, o MAAC enviará tudo isto para os municípios avaliarem, e só depois da sua aprovação, cabe aos "concedentes" das redes de baixa tensão" "proceder ao lançamento sincronizado dos concurso", pode ler-se nas respostas de Duarte Cordeiro aos deputados socialistas.Durante os últimos 20 anos, as redes de baixa tensão estiveram entregues pelos municípios à EDP Distribuição, que entretanto mudou de nome para E-Redes. A maioria dos contratos já terminou em 2021 (228 de 278 municípios), mas no entanto continua a ser a mesma empresa a assegurar o serviço, tendo em conta o atraso de pelo menos três anos no lançamento dos concursos, que deveria ter acontecido em 2019, tal com o previa a lei.De acordo com o Público , tendo em conta a demora em lançar os concursos a E-Redes e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) estariam já a negociar uma espécie de "acordo chapéu" para salvaguardar algumas pretensões das autarquias enquanto não há novas concessões."Na sequência da publicação do DL nº. 15/2022, a ANMP e a E-Redes têm dialogado visando o estabelecimento de um acordo", confirmou fonte oficial da E-Redes, escusando-se a divulgar detalhes porque "as conversações ainda estão a decorrer", citou o jornal em junho.Além da E-Redes, que já garantiu que irá a concurso para renovar o contrato que mantém há diuas décadas com os municípios, também outras concorrentes como a Emdesa e a Iberdrola já se manifestaram interessadas em participar na corrida.