Concurso para concessões elétricas com atraso de três anos

O arranque do concurso para as novas concessões de distribuição de eletricidade em baixa tensão, que levam a energia a casa dos consumidores domésticos, está há três anos a marcar passo e ainda sem fim à vista, avança esta terça-feira o Dinheiro Vivo.

O jornal digital contactou o Governo e a garantia é a de que estão a ser desenvolvidos todos os esforços para o arranque da operação, que vai acabar com o monopólio da EDP e alterar a forma como hoje em dia são geridas as redes elétricas.

Entretanto, vários contratos de concessão entre os municípios e a E-Redes, do grupo EDP, já terminaram e 93% vão mesmo acabar até ao fim do corrente ano. O Governo não adiantou as razões do atraso.