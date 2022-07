Consórcio liderado pela Bosch investe 143 milhões para tornar climatização mais "verde"

Leia Também Bosch vai investir 100 milhões e contratar mais 350 engenheiros em Portugal este ano

Leia Também PRR: Costa assegura que nenhum projeto de inovação será excluído por falta de financiamento

A Bosch anunciou esta terça-feira que vai desenvolver, em parceria com a Universidade de Aveiro, além de outras empresas e entidades do sistema científico nacional, o projeto de inovação Illiance, direcionado para a transição energética do setor da climatização.Este projeto surge no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e prevê um investimento total de 143 milhões de euros, com 53% do valor do investimento destinado à Inovação Produtiva e os restantes 45% a dedicados a Investigação e Desenvolvimento. O projeto irá criar cerca de 1.300 novos postos de trabalho altamente qualificados, informou a Bosch em comunicado.O projeto será desenvolvido por um consórcio liderado pela Bosch e pela Univerdade de Aveiro, na vertente científica, que integra vinte e duas empresas nacionais e internacionais, nove Entidades Não Empresariais do Sistema de I&I, uma Associação e dois clusters. O foco será sobretudo na eletrificação, no hidrogénio, no armazenamento e gestão de energia, e na economia circular.A ideia é melhorar a eficiência energética do setor da climatização dos edifícios, através do recursos a novas fontes de energia sustentáveis. Para isso vão desenvolver produtos e soluções inovadoras que passam por novas tecnologias de refrigeração, bombas de calor, automação e robótica, AGVs, tecnologias avançadas de combustão híbrida, IoT, sistemas de armazenamento, tanques híbridos elétricos, entre outras tecnologias."Deste projeto vão resultar cerca de 85 novos produtos, tanto para uso privado como comercial, que vão, entre outros aspetos, potenciar o uso de novas fontes de energia, como o hidrogénio, e de soluções inovadores que potenciam o armazenamento de energia", sempre com o objetivo de tornar o consumo mais eficiente e sustentável", explicou Nelson Ferreira, responsável Internacional Indústria 4.0 na Bosch Termotecnologia em Aveiro, no mesmo comunicado.O financiamento do projeto está integrado nas Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial aprovadas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, e terá duração de três anos. Tem data de conclusão prevista para 2025.Antes disso, a Bosch está já a avançar com um investimento de 12 milhões de euros na instalação de uma nova linha de produção de bombas de calor, que deverá arrancar no primeiro semestre de 2023, a que se somam as caldeiras a gás da marca já prontas para funcionar a hidrogénio, que facilitam a mudança dos atuais sistemas de aquecimento a gás natural para o hidrogénio, no fututo."O encontro entre a indústria e a academia favorece a incorporação do conhecimento científico e tecnológico como catalisador do desenvolvimento de produtos inovadores e diferenciadores de forte valor acrescentado. É responsabilidade do sistema científico colocar o conhecimento ao serviço da sociedade", referiu ainda João Veloso, Vice-Reitor da Universidade de Aveiro.