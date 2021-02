Consumo de combustíveis está a cair menos do que no primeiro confinamento  

A quebra no consumo de combustíveis acelerou em janeiro, mas a descida sentida no primeiro mês do ano é inferior à registada no primeiro confinamento do ano passado, confirmando que a mobilidade dos portugueses é nesta altura superior apesar das restrições.





Os dados da ERSE revelados esta quarta-feira, 24 de fevereiro, mostram que o consumo de combustíveis derivados do petróleo, considerando a gasolina, o gasóleo, o jet e o GPL, recuou 15% em janeiro.

Foi o quarto mês seguido de descida no consumo e superior à queda de 4,1% que se verificou em dezembro (face a novembro). Mas fica muito abaixo da redução de 41% que se verificou em abril, o primeiro mês completo do primeiro confinamento da pandemia.





A ERSE assinala que a diminuição no consumo de combustíveis derivados de petróleo no mês de janeiro "verificou-se em todos os produtos, com especial impacto do consumo mensal de jet e de gasolina", que registaram quebras de 30,8% e 22,8% face ao mês de dezembro de 2020.





O atual confinamento arrancou em meados de janeiro e as comparações homólogas (face a janeiro de 2020) também mostram uma descida significativa no consumo de combustíveis em Portugal. A queda face ao primeiro mês do ano passado, quando a covid-19 não tinha ainda chegado ao país, foi de 30,2%.





Comparando janeiro deste ano com janeiro de 2020, o consumo baixou em todos os produtos: jet (-60,0%), gasolina (-34,6%), gasóleo (-22,0%) e GPL (-4,4%).



No que diz respeito à evolução dos preços, a ERSE dá conta de um agravamento de 2,9% em janeiro no preço médio da gasolina simples 95, sendo já o quinto mês seguido de aumentos. O gasóleo ficou 2,7% mais caro no mesmo período.





A ERSE assinala que os "hipermercados continuam a apresentar as ofertas mais competitivas", com preços 3,2% mais baixos na gasolina face aos operadores do segmento low cost e 8,6% inferiores aos dos postos de abastecimento que operam sob a insígnia de uma companhia petrolífera, representando uma poupança de 13 cêntimos por litro. No gasóleo a poupança também pode chegar aos 13 cêntimos.