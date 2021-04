Gasóleo e gasolina com preços médios de venda em Portugal acima da média europeia

Leia Também Carregamentos elétricos 0,33 euros mais caros em maio

Leia Também Consumo de combustíveis está a cair menos do que no primeiro confinamento

Leia Também Regulador explica funcionamento de descontos na conta da eletricidade e dá exemplos

ERSE explica como são calculados os preços dos combustíveis em Portugal A carregar o vídeo ... A ERSE disponibilizou um vídeo onde é explicado ao consumidor como é que são calculados os preços dos combustíveis em Portugal. A entidade reguladora explica que este vídeo, onde são explicadas as várias etapas que têm impacto no preço final dos combustíveis, tem como objetivo "reforçar a literacia dos consumidores na área da energia".

Os dados do boletim dos Preços UE-27 de combustíveis do primeiro trimestre de 2021, divulgado esta quinta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), mostram que, no caso da gasolina e do gasóleo, o preço com impostos destes combustíveis ficou acima da média da União Europeia.No caso da gasolina 95 simples, a ERSE aponta que, tendo em conta um preço médio de venda (PMV) sem impostos, Portugal praticava um preço mais baixo do que Espanha (0,552 euros para Portugal contra os 0,564 euros em Espanha). O cenário inverte-se quando é tido em conta o preço médio de venda com impostos: nesse caso, a gasolina 95 simples registava um preço médio de 1,501 euros por litro, acima dos 1,300 euros/litro da média europeia. Já em Espanha, a gasolina 95 foi vendida a um preço médio de 1,255 euros/litro.A ERSE conclui que, no caso da gasolina 95 simples, "os PMV nacionais são mais caros do que a média UE-27, situando-se na 6.ª posição dos países com preços mais altos". Comparando com o país com a gasolina 95 mais barata da UE a 27 - a Bulgária, onde um litro custa em média 0,95 euros - em Portugal este tipo de combustível custa em média mais 55 cêntimos por litro.No caso do gasóleo simples, a entidade reguladora aponta que o peso fiscal terá justificado a prática de preços 19 cêntimos por litro acima Espanha. O preço médio deste tipo de combustível em Portugal era de 1,324 euros/litro, também acima da média europeia, situada nos 1,212 euros/litro. Em Espanha, o preço médio com imposto ficou nos 1,134 euros/litro."O PMV nacional situou-se acima dos valores médios da UE-27, atribuindo a Portugal o 7.º lugar dos preços mais caros", resume a ERSE. Já sem impostos, os preços de gasóleo simples praticados em Portugal sobem quatro posições no ranking UE-27.Por fim, relativamente ao GPL Auto, os preços médios praticados em Portugal no primeiro trimestre continuaram acima da média europeia, mas ligeiramente mais baratos em relação a Espanha. Um litro de GPL Auto tinha um preço médio de 0,671 euros em Portugal e de 0,695 euros em Espanha. A média europeia situava-se nos 0,621 euros/litro.A carga fiscal aplicada no preço médio de venda da gasolina 95 rondou os 63% em Portugal, no trimestre analisado pela ERSE. Também aqui Portugal ficou acima da média da UE (59,8%). Espanha contabilizou a carga fiscal mais baixa neste tipo de combustível, 8,1 p.p. abaixo da carga fiscal em Portugal.No caso do gasóleo simples, os impostos pesaram 57,5% em Portugal. Também aqui a carga fiscal é superior à média europeia, situada nos 54%.A acompanhar o boletim, a ERSE disponibiliza um vídeo onde é explicado ao consumidor como é que são calculados os preços dos combustíveis em Portugal.A entidade reguladora explica que este vídeo, onde são explicadas as várias etapas que têm impacto no preço final dos combustíveis, tem como objetivo "reforçar a literacia dos consumidores na área da energia".