Consumo de combustíveis sobe 9,1% no primeiro trimestre de 2023

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) divulgou esta segunda feira o seu relatório relativo à evolução do mercado de produtos petrolíferos no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o qual o mercado de combustíveis rodoviários líquidos aumentou 9,1% para 119.200 toneladas consumidas em relação ao trimestre homólogo de 2022.Já por comparação com o último trimestre do ano passado, o consumo de combustíveis para o transporte rodoviário aumentou 2,5% para 34.500 toneladas.Por seu lado, nos combustíveis gasosos (gás de petróleo liqueifeito - GPL), verificou-se uma descida de 61.800 toneladas (-25,9%) em relação ao trimestre homólogo e uma subida de 55.000 toneladas (+45,1%) face ao trimestre anterior.O relatório da Apetro revela que nas gasolinas o consumo no primeiro trimestre de 2023 foi superior ao mesmo período do ano passado em 32.900 toneladas (+14,1%), atingindo 266.000 de toneladas. Já face ao trimestre anterior (outubro a dezembro de 2022) verificou-se uma descida de 5.600 milhares de toneladas (-2,1%).Em relação ao gasóleo rodoviário, nos três primeiros meses do ano o seu consumo foi superior ao período homólogo em 86.300 toneladas (+8,1%), atingindo um total de 1,2 milhões de toneladas. Comparando com o último trimestre de 2022 verificou-se uma subida de 40.100 toneladas (+3,6%).Por outro lado, o GPL auto aumentou o seu consumo em 1.200 toneladas (+14,8%), atingindo um total de 9.000 toneladas.O gás butano teve um consumo inferior em 19.700 toneladas (-33,8%), atingindo um total de 39.000 toneladas. E o consumo de gás propano também caiu 43.300 toneladas (-25,1%), atingindo um total de 129.000 toneladas.