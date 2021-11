Consumo de energia das famílias desceu numa década mas despesa aumentou 

Leia Também Consumo doméstico de energia desce numa década, mas despesa das famílias sobe

Leia Também Consumo global de combustíveis fósseis caiu 11% em 2020

No espaço de uma década, o consumo energético das famílias portuguesas diminuiu, mas a fatura anual sofreu um acréscimo.De acordo com os resultados definitivos do Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico, que o Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta terça-feira pelo INE, a despesa global com energia por alojamento, incluindo a despesa com combustíveis dos transportes, foi de 1.900 euros em 2020. Em 2010, o montante situou-se nos 1.843 euros.A análise do INE revela que o consumo global de energia por alojamento foi de 1,194 tep (tonelada equivalente de petróleo), incluindo o consumo nos transportes. Em 2010, o consumo ascendia a 1,501 tep por alojamento.Nos alojamentos, a eletricidade manteve-se como a principal fonte de energia consumida, representando 43,1% do total. O aumento foi ligeiro face aos 42,6% de 2010, mas o peso da eletricidade na despesa das famílias teve um salto significativo: passou de 523 euros, em média, em 2010, para 751 euros em 2020.A despesa com eletricidade representou, assim, mais de metade (69,9%) do valor total que as famílias gastaram com energia no alojamento, um peso que aumentou face aos 62,2% registados em 2010. No que toca a gastos, segue-se o gasóleo de aquecimento, que representou um valor médio de 437 euros por ano, ainda assim muito inferior ao de 2010, quando ascendia a 765 euros. O consumo desta matéria caiu 58% numa década.À eletricidade segue-se o consumo de biomassa como a segunda principal fonte de energia das famílias, com 27,2% do total.Já o consumo de gás natural ganhou importância em 2020, passando de 9% para 11,5%.É na cozinha que as famílias continuam a gastar mais energia, apesar de o peso desta ter caído de 39,1% para 34,6%, com a eletricidade a representar, novamente, a principal fonte.No período em análise o INE destaca ainda que se registou uma notória transição para as lâmpadas de baixo consumo. Em 2020 foram utilizadas em 80% dos alojamentos, face aos 3,2% registados em 2010.No total, o consumo de energia no sector doméstico em 2020 foi de 5.098 ktep (quilotoneladas equivalentes de petróleo), com o consumo de energia nos veículos utilizados no transporte individual dos residentes no alojamento a representar 43,8% do total, um decréscimo face aos 50,6% de 2010.