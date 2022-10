E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EDP e os CTT – Correios de Portugal assinaram uma parceria estratégica para instalar centrais de produção de energia solar em mais de 40 localizações.





Segundo avançam as empresas em comunicado, os parques vão servir para fornecer energia renovável aos edifícios dos CTT; mas, como a maioria dos locais têm mais espaço disponível do que o necessário para alimentar aquelas instalações, serão também criadas comunidades de energia para que famílias e empresas "possam também partilhar esta eletricidade renovável e beneficiar com poupanças reais nas suas faturas."



Os membros destes bairros solares poderão ter poupanças na eletricidade de até 35%. Em relação aos CTT, além de abastecer os seus edifícios com energia sustentável e de a poderem partilhar com a população envolvente, o negócio permitirá gerar poupanças significativas na empresa e reduzir a dependência da rede energética.

Segundo as marcas, podem aderir a estes bairros solares famílias e empresas que se encontrem na vizinhança das localizações escolhidas dos CTT. O investimento, manutenção e operação dos painéis serão feitos pela EDP, tal como todo o processo de angariação dos vizinhos e gestão da comunidade. A lista com as localizações já está disponível em edp.pt.