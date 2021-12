EDP cria "bairros solares". Serão abrangidos 101 apartamentos

Leia Também BEI financia projetos que aceleram descarbonização da Galp

A EDP Comercial e a promotora SOLYD Property Developers assinaram uma parceria estratégica para tornar edifícios "mais verdes", sustentados pela energia solar e pela mobilidade elétrica.Segundo o comunicado enviado pela elétrica, os edifícios Lago ALTEAR - Blocos A e B, em Lisboa, "são os primeiros imóveis da SOLYD preparados com soluções de mobilidade elétrica". No total, e para já, serão abrangidos por este projeto 101 apartamentos.No total, o empreendimento ALTEAR, na Alta de Lisboa, tem 536 apartamentos e 26 espaços comerciais, e tanto a localização como a construção e desenvolvimento foram pensados segundo critérios de sustentabilidade.Os projetos Villa Unika, no Monte Estoril, e o Miraflores Park, no concelho de Oeiras, serão os próximos a receber as soluções sustentáveis da EDP Comercial.A nota de imprensa esclarece que "serão criados Bairros Solares EDP em alguns dos edifícios: com a instalação de painéis na cobertura dos empreendimentos, será produzida energia solar que será utilizada pelas famílias, negócios e zonas comuns dos edifícios".Para além de permitirem que cada vez mais pessoas utilizem energia solar, os Bairros Solares EDP "garantem descontos na eletricidade que podem chegar aos 40%", garante a elétrica.Já no âmbito da mobilidade elétrica, os empreendimentos da SOLYD serão adaptados para receberem pontos de carregamento para veículos elétricos nos mais de dois mil lugares de estacionamento privados em desenvolvimento.Todos os pontos de carregamento estarão integrados numa plataforma que permitirá a gestão inteligente da carga dos veículos (smart charging), permitindo carregar mais veículos em simultâneo com a mesma potência. Os futuros proprietários terão ainda condições especiais na contratação de serviços de mobilidade elétrica da EDP.Atualmente a iniciativa "Bairros Solares EDP" conta com cerca de 200 projetos em avaliação ou desenvolvimento. Na mobilidade elétrica, a empresa já tem mais de 1.100 pontos de carregamento contratados para a rede pública nacional e mais de 28 mil clientes a utilizarem os seus cartões de mobilidade.A companhia assegura ainda que "também já instalou carregadores nas casas e escritórios de centenas de clientes".