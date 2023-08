CTT e EDP estreiam central solar que vai partilhar energia com 850 famílias e empresas

Leia Também Navigator terá maior central solar para autoconsumo da EDP

Os CTT – Correios de Portugal e a EDP assinalaram esta quarta-feira, no Centro de Produção e Logística do Norte dos CTT, na Maia, a entrada em produção de uma central solar com mais de 1.800 painéis fotovoltaicos e uma capacidade instalada de 1 megawatt-pico (MWp) que, por agora, irá funcionar em regime de autoconsumo individual.Este projeto é, até ao momento, o de maior dimensão da parceria estratégica estabelecida há cerca de um ano entre os CTT e a EDP. Vai permitir baixar a fatura da luz e alimentar com eletricidade de origem renovável 40% das necessidades energéticas diárias daquele centro logístico, onde se concentra toda a operação dos Correios na região norte do país e de onde saem todos os dias cerca de 400 mil correspondências."Graças a esta parceria que junta duas empresas nacionais de peso, os CTT reforçam o seu compromisso de proximidade, contribuindo para energia mais limpa e mais barata para as comunidades envolventes", disse o CEO dos CTT, João Bento, em comunicado.Quando terminar o respetivo processo de licenciamento por parte das autoridades competentes, nomeadamente a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), a central solar da Maia irá tornar-se num Bairro Solar EDP/CTT. Ou seja, deixará de funcionar apenas para autoconsumo individual dos CTT e passará a ser uma comunidade de autoconsumo coletivo, sendo que desta forma os painéis fotovoltaicos instalados no edifício dos Correios passam a partilhar a energia produzida com cerca de 850 famílias e empresas da região."Por terem aderido a este projeto, estes vizinhos terão poupanças de até 35% na energia solar consumida mensalmente", revelam os CTT e a EDP no mesmo comunicado.Além desta central, as duas empresas já têm em operação em todo o país 20 centrais fotovoltaicas em regime de autoprodução, que no futuro irão também elas transformar-se em comunidades de autoconsumo coletivo, sendo que a maioria ainda aguarda licenciamento para se tornarem em Bairros Solares. O objetivo da parceria, anunciada em outubro de 2022, é desenvolver projetos até 6 MWp de geração de energia descentralizada.De acordo com os CTT e a EDP, quando este projeto estiver na sua total capacidade e todos os bairros solares forem constituídos, é esperado que cerca de 8.000 mil famílias e empresas venham a beneficiar da produção de energia renovável, evitando assim a emissão de 1.600 toneladas de CO2."A produção de energia renovável em pequena escala, espalhada por telhados e coberturas de todo o país, será fundamental para um país com menor pegada ambiental. Esta parceria com os CTT permite acelerar esse caminho e partilhá-lo com as comunidades vizinhas", sublinhou a CEO da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, em comunicado.A elétrica tem planos para investir 2,5 mil milhões de euros, até 2026, na produção descentralizada de energia nos vários mercados em que se encontra (Europa, América do Norte, Brasil e Ásia).