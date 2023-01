Engie Hemera instala mais de 2.200 painéis solares em base logística dos Mosqueteiros

Leia Também Maior central solar da Europa para autoconsumo nasce no Alentejo

Leia Também Renováveis representam 60% da eletricidade em Portugal

Leia Também Profit Energy instala sistema com 1.500 painéis solares na fábrica da Bodum em Portugal

O Grupo Os Mosqueteiros apostou na produção solar para autoconsumo na sua base logística em Paços de Ferreira, com mais de 2.200 módulos fotovoltaicos que ocupam uma área da cobertura do edifício de quase 5.000 m2 e permitem uma autonomia energética de 22%.Ou seja, apenas 78% dos consumos de eletricidade são neste momento provenientes da rede elétrica, enquanto o restante é produzido localmente, com recurso a fontes renováveis.O sistema fotovoltaico foi instalado pela Engie Hemera e no primeiro ano de funcionamento permitiu produzir mais de 1,3 GWh de eletricidade, "o que corresponde a uma performance 2% acima do inicialmente estimado para este projeto", refere a empresa em comunicado.Além disso, esta central solar para autoconsumo, com potência instalada de 1 MWp, permitiu reduzir a pegada de carbono da cadeia de supermercados em 167 toneladas de CO2 por ano."Através desta solução, a base logística de Paços de Ferreira dos Mosqueteiros pode produzir e consumir energia verde nas suas instalações, reforçando o compromisso com a sustentabilidade, a poupança de energia e a aposta na produção de energia própria. Esta estratégia permite atenuar o efeito do aumento dos custos com a eletricidade em Portugal, que está a afetar o setor empresarial", referiu a Engie Hemera no mesmo comunicado.David Silva, administrador de Logística do Grupo Os Mosqueteiros, garantiu que a transição energética é uma prioridade. "Queremos contribuir com a geração de energia verde para tornar a nossa operação cada vez mais autossuficiente ao nível energético e reduzir os custos com a fatura de eletricidade. Este projeto vai ter um impacto muito significativo".Já Duarte Caro de Sousa, diretor-geral da Engie Hemera, referiu que este "projeto desenvolvido na base logística do Grupo Os Mosqueteiros reflete a capacidade de concretização dos planos de descarbonização" das empresas e de redução da sua exposição aos elevados preços da eletricidade, na parte autoconsumida.