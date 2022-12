DST cria comunidade energética renovável industrial em Braga

O grupo DST colocou em funcionamento uma comunidade energética renovável (CER) de cariz industrial em Braga, sendo esta a primeira do género em Portugal. De acordo com um comunicado do grupo a localização tem um potência instalada de 736 kW."Esta CER tem como objetivo a poupança energética através da produção e autoconsumo, de forma a gerar benefícios para os edifícios das várias empresas do grupo", pode ler-se no comunicado.O projeto foi desenvolvido pela DST Solar, que considera "CER como um piloto que terminou com sucesso o processo de licenciamento relativamente simplificado e com fácil interlocução com as diversas entidades licenciadoras", aponta o documento."Nesta gama de oferta de serviços, integramos a possibilidade de disponibilizar a modalidade de aluguer operacional, sem qualquer custo inicial de investimento para o cliente", afirmou André Marques, administrador da DST Solar.