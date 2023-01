DST sobe salário mínimo para 800 euros: “Erradicação da pobreza não é uma missão apenas dos governos”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"O objetivo da erradicação da pobreza não é uma missão apenas dos governos, mas também de quem, no setor privado, emprega, ou seja, dos empresários", afirma José Teixeira, presidente da DST, que acaba de anunciar a subida do salário mínimo em vigor no grupo bracarense para 800 euros já este mês, valor que supera em 40 euros o estipulado por lei.

Um aumento que visa "combater a precariedade laboral, promover a captação e a retenção de talento e proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos seus trabalhadores", explica o grupo que não chegou a firmar a aquisição da Efacec, em comunicado.

A este valor, a DST "soma o subsídio de alimentação, seguro de vida, seguro de saúde e mais de 70 outros benefícios em diversas áreas, desde a saúde, desporto, bem-estar, educação e lazer, à disposição dos seus mais de 2600 trabalhadores", destaca.

"Em 2023, o DST Group volta a atualizar o salário mínimo acima do valor de lei com o objetivo de fazer mais e melhor. A nossa missão é oferecer novos e melhores benefícios aos nossos trabalhadores, mas também promover e melhorar a comunidade e a sociedade em que nos inserimos e, para isso, não podemos parar de fazer crescer os salários a uma velocidade maior do que a negociada em sede de concertação social", enfatiza refere José Teixeira.