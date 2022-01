Fabricante italiana de iates de luxo participada por Armani escolhe EDP para instalar central solar

A EDP vai instalar um sistema fotovoltaico nos edifícios do Italian Sea Group, na Marina di Carrara, em Itália. A central solar terá uma capacidade de produção de 2.5 GWH por ano e contará com mais de cinco mil painéis solares. Deverá ser instalada ainda este ano nos edifícios industriais da empresa, comunicou a EDP esta segunda-feira.O negócio, detalha a empresa, é "o maior contrato de solar da EDP desde que iniciou a comercialização deste tipo de serviços em Itália", em 2020.O projeto vai permitir abastecer 25% das necessidades dos edifícios daquela que é uma das principais fabricantes globais de iates de luxo. O Italian Sea Group é controlado pelo GC Holding SpA, do empresário italiano Giovanni Costantino, e tem o designer de moda italiano Giorgio Armani entre os seus acionistas, com 4,99% do capital, desde o ano passado. Opera no mercado com as marcas Admiral e Tecnomar.O contrato entre a EDP Energia Italia e o Italian Sea Group tem uma duração prevista de sete anos, sendo que os valores envolvidos no negócio não foram divulgados. Durante este período, a empresa liderada por Miguel Stilwell deverá instalar os painéis solares em quatro hangares, numa área de 22 mil metros quadrados.O projeto inclui também a instalação de seis carregadores para veículos elétricos no complexo industrial. A energia produzida "será utilizada para alimentar o ciclo de produção dos navios, os sistemas de aquecimento e ar condicionado dos escritórios, o sistema de iluminação e outras necessidades do estaleiro", explica a empresa. A EDP será responsável pela gestão, manutenção e monitorização da central.A EDP chegou a Itália em 2019, tendo atualmente mais de 600 contratos de fornecimento de energia e soluções solares e mais de 30.000 MW de capacidade de solar vendida no país.