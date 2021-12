Dinamarqueses da Eurowind Energy arrancam com primeiro parque solar em Portugal

A dinamarquesa Eurowind Energy iniciou a construção do seu primeiro projeto solar em Portugal, informou a companhia em comunicado.





O acordo para a aquisição do projeto foi assinado com a empresa de desenvolvimento Hyperion Renewables em agosto de 2020 e a transação foi concluída em abril deste ano.





O parque conta com 40.741 módulos fotovoltaicos bifaciais totalizando 22 MWp instalados sobre seguidores de um eixo 2V numa área de mais de 30 hectares. O parque solar será ligado à subestação de Cheganças a 30kV e prevê alimentar aproximadamente 14.100 famílias com eletricidade verde, evitando a emissão na atmosfera de mais de 19.000 toneladas de CO2 por ano.





As obras civis, mecânicas, elétricas e de ligação à rede foram adjudicadas à CJR Renewables e os módulos fotovoltaicos foram adquiridos através de um acordo quadro assinado com a Longi Solar este ano.





A construção do projeto iniciou-se com um primeiro âmbito limitado de obras civis no final de outubro de 2021, tendo a "luz verde" para o arranque de todas as obras sido dada no inicio de dezembro de 2021. A companhia prevê que o parque solar Triana entre em operação no terceiro trimestre de 2022.





Para o CEO da Eurowind Energy, Jens Rasmussen, citado pelo comunicado, "a nossa equipa portuguesa tem vindo a desenvolver desde o zero um vasto "pipeline" de projetos que inclui fotovoltaico, eólico e armazenamento, assim como hidrogénio. É nossa intenção ter um papel cada vez mais ativo em Portugal e é muito empolgante constatar que a nossa contribuição para uma economia mais verde neste mercado acaba de se iniciar".





A empresa não promete parar por aqui. Atualmente a Eurowind Energy encontra-se em fase final de licenciamento de um portfólio de unidades de pequena produção com mais de 40MW no Centro e Norte de Portugal cujo início de construção se encontra programado para 2022.





A companhia foi fundada em 2006, tendo já desenvolvido até hoje um "pipeline" de 1 400 MW de projetos renováveis (principalmente solares, embora também H2) na Península Ibérica e tem mais de 350 MW de ativos atualmente sob gestão em Portugal.