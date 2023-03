China Three Gorges reduz participação na EDP, após aumento de capital

A China Three Gorges (CTG) reduziu ligeiramente a participação no capital da EDP, após o aumento de capital da energética. Assim, o maior acionista da companhia liderada por Miguel Stilwell de Andrade viu a sua presença cair de 21,08% para 20,861%.

A CTG subscreveu o aumento de capital com um total de 209.559.997,64 euros em títulos, tendo aumentado o número de ações da EDP de 835.980.316 títulos para 872.818.863, segundo o comunicado enviado pela EDP à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira.





Leia Também Dois aumentos de capital da EDP e EDP Renováveis já estão fechados

Apesar do aumento do número de ações, este não foi suficiente para manter a participação, uma vez que com o aumento de capital ocorre um movimento de diluição da presença no capital, sendo preciso reforçar o número de títulos.

As ações foram subscritas pela China Three Gorges, ao preço de 4,58 euros por ação, "correspondendo a um montante nominal de 1 euro e a um prémio de emissão de 3,58 euros por ação", acrescenta a nota.

Leia Também Aumento de capital dá participação qualificada ao fundo de Singapura na EDPR

A EDP explica ainda que "a subscrição das ações pela China Three Gorges ocorreu no contexto do aumento do capital social da EDP", que deu à empresa-mãe mil milhões de euros para financiar a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, "por meio do processo de ‘accelerated bookbuilding’".

As novas ações fruto deste aumento de capital foram admitidas à negociação na bolsa de Lisboa no passado dia 7 de março.