EDP quer investir em projetos de hidrogénio renovável com 1,5 GW de capacidade até 2030

A EDP tem uma nova meta estratégica para o hidrogénio renovável, prevendo investir em projetos que garantam 1,5 gigawatts (GW) de capacidade até 2030, informou a empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade (na foto).

Com este objetivo – assumido esta terça-feira, 9 de novembro, durante a COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que está a decorrer em Glasgow – "a EDP torna-se uma das 28 grandes empresas que assumem o compromisso H2Zero do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) no sentido de acelerar o desenvolvimento de hidrogénio renovável a uma escala global", refere.

A elétrica portuguesa sublinha que se trata de "um importante reforço de ambição, para o qual será determinante a atual presença em mercados estratégicos (como a Península Ibérica, os EUA ou o Brasil) e em regiões onde existe um contexto favorável ao desenvolvimento de projetos de hidrogénio".

"A EDP, enquanto líder da transição energética, tem clara noção de que o combate às alterações climáticas é urgente e exige ação imediata. É por isso que temos o objetivo de garantir uma produção de energia 100% renovável até 2030 e estamos a dar passos concretos no sentido de apoiar a descarbonização de todos os setores da economia", salientou Miguel Stilwell d’Andrade. "O hidrogénio renovável terá um papel crucial neste caminho e não há tempo a perder. O momento de reforçar a ambição e de fazer acontecer é agora", reforçou o presidente executivo da EDP.

O hidrogénio será, aliás, um dos temas em debate esta terça-feira na COP26, o dia dedicado à Indústria, estando prevista a participação de Miguel Setas, administrador do grupo EDP, na conferência "The Roadmap to Net-Zero with Hydrogen" que pode ser acompanhada em direto aqui.

O plano estratégico da EDP já incluía, recorde-se, a instalação de 250 megawatts de eletrolisadores, até 2025, com o intuito de levar a um investimento adicional de 0,5 a 1 GW de nova capacidade renovável.