EDP Renováveis assegura contrato de venda de energia em Espanha por 15 anos

A EDP Renováveis anunciou esta quarta-feira, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que assegurou um contrato de venda de energia renovável (PPA - Power Purchase Agreement, em inglês) produzida por um portfólio de 250 megawatts (MW) em Espanha com um cliente corporativo global.Este PPA inclui a venda da energia renovável, por 15 anos, que vier a ser produzida por quatro projetos solares que totalizam 205 MWdc de capacidade e um projeto eólico com 45 MW, "sendo expectável que todos os projetos iniciem as respetivas operações em 2025", pode ler-se no documento."Este PPA 'pay-as-produced' está em linha com os standards de criação de valor da EDPR, assegurando mais de 55% dos cerca de 17 GW estabelecidos como objetivo de adições para o período de 2023-2026 anunciado no 'Capital Markets Day' da EDPR em março de 2023", acrescenta a energética.Já no final de janeiro, a casa-mãe, a EDP, tinha anunciado o seu primeiro contrato de venda de energia (PPA) na Alemanha , através da Kronos Solar. Este contrato, celebrado com a francesa Lhyfe, que se dedica à produção e fornecimento de hidrogénio verde na Europa, é também válido por 15 anos.