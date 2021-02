EDP Renováveis aumenta lucros em 17% e mantém dividendo

A EDP Renováveis fechou 2020 com um resultado líquido de 556 milhões de euros, valor que representa um crescimento de 17% face ao exercício anterior, com a empresa de energias verdes do Grupo EDP a beneficiar sobretudo com a descida dos custos financeiros.

As receitas da segunda maior cotada da praça portuguesa desceram 5% para 1.731 milhões de euros e o EBITDA ficou estável em 1.655 milhões de euros, pelo que foi a rubrica dos custos financeiros a fazer a diferença, já que desceram 18% para 285 milhões de euros.





Em comunicado à CMVM, a EDPR explica a queda das receitas com a descida da capacidade devido à venda de ativos e o impacto cambial, que não foi compensado pelos preços de venda mais elevados.





Quanto ao EBITDA, ficou estável porque o impacto positivo de 17 milhões de euros das transações de Sell-down foi compensado parcialmente "por nova capacidade em operação e um write-down de 28 milhões de euros para um parque eólico" de 151 MW nos EUA.





A descida dos custos financeiros está relacionada com a descida da dívida durante o período e um menor custo médio da dívida (baixou de 4% para 3,5% em 2020).





Num comentário a estes resultados, o CaixaBank BPI assinala que o o EBITDA ficou 6% acima do esperado devido ao reconhecimento de ganhos de capital de 234 milhões de euros com a rotação de ativos nos EUA e Espanha. O lucro também ficou 22% acima do esperado, devido à evolução dos custos financeiros e EBITDA acima do previsto.

Esta quinta-feira a EDPR apresenta o seu plano estratégico, com os analistas do CaixaBank BPI a esperarem a adição de 2,9 GW por ano até 2025.



Depois de uma abertura negativa, as ações da EDPR sobem 0,96% para 18,60 euros, recuperando assim parte das quedas sofridas nas últimas sessões.



Empresa entrega 12,6% dos lucros aos acionistas

A EDPR chegou ao final de 2020 com uma dívida líquida de 3.443 milhões de euros, um crescimento de 23% que a companhia explica com "a caixa gerada pelos ativos em operação e, por outro lado, investimentos feitos no período, incluindo a aquisição do negócio renovável da Viesgo e efeito cambial".





Tendo em conta estes resultados a administração da EDPR vai propor aos acionistas o pagamento de 69,8 milhões de euros em dividendos, o que representa 12,6% dos lucros obtidos, em linha com o "payout" dos últimos exercícios.





A este valor corresponde um dividendo por ação de 8 cêntimos. Assim, depois de ter aumentado a remuneração em 1 cêntimo por ação nos últimos três anos, a EDPR optou agora por manter o valor dos dividendos.





Tendo em conta a atual cotação, a este dividendo corresponde uma rendibilidade abaixo de 0,5%.