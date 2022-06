EDP Renováveis compra dois projetos fotovoltaicos no Vietname por 269 milhões

A EDP Renováveis comprou dois projetos solares fotovoltaicos que totalizam uma capacidade de 200 MWac ao Xuan Thien Group por um valor de 284 milhões de dólares (269 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou esta segunda-feira a empresa.Em comunicado enviado à CMVM, a EDPR refere que o Xuan Thien Group é "um dos principais developers no Vietname" e detalha que "os projetos situam-se no distrito de Thuan Bac no Vietname, tendo iniciado operações em2020 estando assegurados por um CAE a 20 anos a um preço de US$93,5/MWh"."O acordo foi alcançado por um valor de US$284M em conjunto com ganhos adicionais dependentes de objetivos operacionais", acrescenta.A transação, diz ainda a EDPR, "estabelecerá uma parceria de longo-prazo entre a Xuan Thien Group e aEDPR para a exploração conjunta de oportunidades adicionais na região contribuindo assim para a aceleração do crescimento da EDPR na APAC [Região Ásia Pacífico]".A operação permite à empresa liderada por Miguel Stilwell duplicar a sua capacidade operacional no Vietname e reforçar significativamente a presença no mercado APAC, onde entrou em 2021 e que "fortaleceu com a integração da Sunseap em fevereiro de 2022".