EDP compra dois projetos solares ao Xuan Thien Group no Vietname

Leia Também EDP Renováveis compra dois projetos fotovoltaicos no Vietname por 269 milhões

A EDP – Energias de Portugal, através da sua subsidiária EDP Renováveis, detida em 74,98%, anunciou esta quarta-feita em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que completou um acordo com o Xuan Thien Group, um dos principais 'developers' no Vietname, para a aquisição de dois projetos solares fotovoltaicos operacionais que totalizam uma capacidade de 200 megawatt-pico (MWp).Além disso, estes projetos estão assegurados por um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) a 20 anos a um preço de 93,7 euros por MWh.De acordo com o mesmo comunicado, este acordo foi alcançado por um valor de 284,7 milhões de euros, em conjunto com ganhos adicionais dependentes de objetivos operacionais. "Estima-se que seja o primeiro passo para se estabelecer uma parceria de longo-prazo entre a Xuan Thien Group e a EDP para a exploração conjunta de oportunidades na região", referiu a elétrica.A EDP confirmou que com esta transação "duplicou a sua capacidade operacional no Vietname, reforçando a sua presença na região Ásia-Pacífico, um mercado onde entrou em 2021 e que desde então fortaleceu com a integração da Sunseap em fevereiro de 2022".