EDP Renováveis conclui compra de 70% da Kronos Solar

A EDP Renováveis anunciou esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que completou a compra de uma participação de 70% na Kronos Solar, uma empresa de desenvolvimento solar baseada na Alemanha.A informação da intenção da cotada portuguesa de entrar no capital da alemã tinha sido inicialmente comunicada ao mercado em julho deste ano, mas só agora a EDP Renováveis concluiu a aquisição.A Kronos possuiu um portfólio de 9,4 GW de projetos solares, em diferentes fases de desenvolvimento, localizados na Alemanha (4,5 GW), França (2,7 GW), Países Baixos (1,2 GW) e no Reino Unido (0,9 GW). A transação permitirá à empresa liderada por Miguel Stilwell entrar na Alemanha e nos Países Baixos "os quais beneficiam de objetivos renováveis ambiciosos, dado o aumento da importância dada à segurança eindependência da entrega de energia".O acordo foi alcançado por um preço de aquisição de 250 milhões de euros, pagos à data da conclusão da transação, e uma taxa de sucesso adicional a ser paga durante 2023-28 que estará dependente da capacidade solar entregue pela Kronos no mesmo período."A transação também inclui uma call/put option relativamente aos outros 30% de participação minoritária detidos pelos Fundadores da Kronos, que continuarão envolvidos na gestão diária do negócio, exercível de 2028 em diante, com o preço da opção a ser definido pelo estado dos projetos renováveis em desenvolvimento da Kronos à data", indica o comunicado.Com esta transação, a EDPR expande a sua presença para 12 mercados na Europa, que no seu total representam mais de 90% das adições de capacidade solar esperadas na UE até 2030. "Adicionalmente, a entrada nestes novos mercados cria oportunidades de expandir não só em solar como também noutrastecnologias, nomeadamente em eólico através de hibridização e novo pipeline eólico, e também em hidrogénio e baterias", explica a EDP Renováveis à CMVM.