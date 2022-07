EDP Renováveis aumenta em 16% produção de energia verde no primeiro semestre

Leia Também Produção de energia da EDP Renováveis cresce 14% no primeiro trimestre

A EDP Renováveis produziu nos primeiros seis meses de 2022 17,8 TWh de energia verde. O valor representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.Na comunicação dos dados operacionais enviada esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a elétrica refere que a Europa e a América do Norte representaram 36% e 57% da produção total, respetivamente.Na Europa a produção aumentou 10% face ao período homólogo, "impactada pela maior capacidade instalada e recurso renovável estável". Já na América do Norte o aumento na produção foi de 12%, "refletindo o melhor recurso renovável registado nos EUA e Canadá".O maior disparo aconteceu na América do Sul com a produção a aumentar em 111%, face ao primeiro semestre de 2021, "dada a maior capacidade instalada no Brasil, parcialmente neutralizada pelo recurso renovável mais baixo".Em relação à capacidade instalada, a EDP Renováveis aumentou para 13,8 GW (uma subida de 1,2 GW em relação ao período homólogo), "com Europa e América do Norte a representarem 40% e 51% do portfólio, respetivamente, e apresentando uma maior diversidade tecnológica com 12,2 GW de eólico onshore, 1,3 GW de solar e 1,5 GW de capacidade bruta de eólico offshore em operação."O documento enviado ao regulador aponta que a EDPR adicionou 2,5 GW de capacidade renovável nos últimos 12 meses. Depois da conclusão de transações de rotação de ativos nos EUA e em Portugal na segunda metade de 2021 e na Polónia e Espanha no primeiro semestre deste ano, a variação líquida do portfólio face ao período homólogo foi de +1,2 GW.Nos primeiros seis meses do ano, "as adições de capacidade somaram 0,6 GW, sendo principalmente impulsionadas pela integração dos ativos da Sunseap na APAC, que agora representa 3% do portfólio da EDPR, enquanto que em rotação de ativos observam-se 0,3 GW de capacidade na Europa."No mês passado a capacidade em construção alcançou o seu nível máximo com 3,2 GW, dos quais 1,8 GW de eólico e 1,3 GW de solar."A sólida performance operacional da EDPR no 1S22 foi impactada pela maior produção de energia vs 1S21 devido à capacidade instalada adicional e melhor recurso renovável. Em junho de 2022, a EDPR alcançou o seu nível máximo histórico de capacidade em construção, suportada pela nova capacidade a ser adicionada em 2022 e 2023", indica o comunicado.