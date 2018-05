Anónimo

Há 1 hora

Se querem investir óptimo, mas devem pagar também as linhas eléctricas por km de mar, que custam tanto como as turbinas.

O que está proposto em PDIRT é que o consumidor pague as linhas, e a EDP Renováveis fique com o parque!



Se querem que o povo faça parte do investimento, devem partilhar também as receitas!