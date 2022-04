EDP Renováveis e Meta reforçam parceria com contrato para parque solar no Texas

A EDP Renováveis indica que, através da subsidiária EDP Renewables North America LLC (EDPR NA), celebrou um acordo de compra de energia a longo prazo para 156 MW do parque solar Cattlemen, com a Meta, a dona do Facebook. Em comunicado, a empresa especifica que este acordo diz respeito a um parque que será instalado no condado de Milam, localizado no centro do Texas, nos EUA.

A mesma nota refere que desenvolveu o projeto e será responsável por construir e operar este parque solar, sendo também a proprietária do mesmo. O investimento estimado é de cerca de 280 milhões de dólares, o equivalente a 257,25 milhões de euros, e está previsto que o parque esteja operacional em 2023.

Cattleman proporcionará "benefícios económicos através de compensações aos proprietários locais, pagamento de impostos para apoiar serviços comunitários essenciais e oportunidades de emprego durante a construção e operações do projeto", refere o comunicado. O projeto irá também abastecer anualmente o equivalente a mais de 37 mil casas no Texas e poupar o uso de aproximadamente 1.150 milhões de litros de água por ano.

Este é o segundo acordo de compra de energia executado por ambas companhias, sendo o primeiro um PPA de 139 MW para o parque eólico Headwaters II, de 200 MW, em Indiana, concretiza a EDP Renováveis.

A EDPR e a Meta estão também a realizar parcerias no parque solar Randolph, de 200 MW, sendo que toda a capacidade deste último projeto será dedicada a apoiar o centro de dados da Meta em Mesa, no Arizona.

"No total, a EDPR e a Meta estão a trabalhar em conjunto para trazer 495 MW de energia renovável para a rede, contribuindo para o objetivo da Meta de apoiar as suas operações globais com 100% de energia renovável", nota a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP e da EDP Renováveis.

"À medida que a nossa infraestrutura global continua a crescer, parcerias como a da EDPR são cada vez mais importantes para que possamos atingir os nossos ambiciosos objetivos de sustentabilidade", disse Urvi Parekh, diretor de energias renováveis da Meta. "Investir nas comunidades locais é importante para nós e estamos orgulhosos pelo facto de este projeto trazer nova energia solar para a rede, proporcionando empregos na construção e contribuindo para a poupança da água local."

"A EDPR tem o prazer de colaborar, mais uma vez, com a Meta num novo projeto de energias renováveis", diz o CEO da EDPR. "Projetos como o parque solar Cattlemen reforçam o nosso compromisso de acelerar a transição energética, ao mesmo tempo que fornecem energia limpa e oferecem apoio económico e novas oportunidades para as comunidades locais em que operamos", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP e da EDPR.

Até à data, a EDP Renováveis possui e opera seis projetos de energia eólica no estado do Texas num total de 1089 MW de capacidade, que geram eletricidade equivalente ao consumo de mais de 236 mil habitações médias no estado. Através dos projetos, assim como da sua sede norte-americana em Houston, a empresa tem contribuído fortemente para a economia do Texas, através das mais de 550 pessoas que emprega e de um investimento estimado em 1,9 mil milhões de dólares.

Ainda neste tema, o comunicado da EDP Renováveis remete para a informação que tinha sido enviada à CMVM esta segunda-feira, 11 de abril.