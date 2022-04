Prevê-se que o Cattlemen Solar Park inicie as suas operações em 2023, tendo um investimento estimado de cerca de 280 milhões de dólares. Por outro lado, espera-se que gere benefício económicos para a região de 55 milhões de dólares, entre pagamentos de renda e impostos, permitindo ainda uma poupança de mais de mil milhões de litros de água, em relação a uma central de energia convencional com a mesma capacidade.



Cattlemen Solar Park, localizado em Milam County, no Texas, Estados Unidos. O anúncio do contrato de compra de energia (PPA, na sigla em inglês) foi feito esta quinta-feira, com o acordo a ter a duração prevista de 15 anos, com um fornecimento de 60 MW, sendo que o parque tem uma capacidade total de 240 MW."Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Bristol Myers Squibb num acordo que os ajudará a alcançar seus objetivos ambientais", indicou, em comunicado, Sandhya Ganapathy, CEO da EDP Renewables North America. A farmacêutica norte-americana comprometeu-se em comprar, até 2030, 100% da sua eletricidade de fontes renováveis.

é líder do setor renovável na região.

Leia Também EDP Renováveis e Meta reforçam parceria com contrato para parque solar no Texas

O Texas é líder nos Estados Unidos em capacidade instalada de energia eólica e solar e a EDP RenováveisAté ao momento, a empresa possui e opera seis projetos de energia eólica no estado, totalizando 1.089 MW de capacidade, que geram eletricidade equivalente ao consumo de mais de 236.000 residências médias do Texas.