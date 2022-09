Aquila Clean Energy asssegura 1.000 milhões para investir em renováveis em Portugal e Espanha

Leia Também Aquila investe 400 milhões em quatro centrais solares

A Aquila Clean Energy, a plataforma de desenvolvimento de energias renováveis da Aquila Capital na Europa, anunciou esta quarta-feira que assegurou uma linha de financiamento de mil milhões de euros apoiada pelo programa InvestEU para o desenvolvimento e construção de mais de 50 projetos de energia renovável em Portugal e Espanha durante os próximos três anos.Os projetos serão implementados nas regiões de Setúbal, Coimbra, Évora e Leiria, em Portugal, e Castela e Leão, Comunidade Valenciana, Andaluzia, Cantábria, Castela-A-Mancha e Múrcia, em Espanha, revelou a empresa em comunicado.Na sua totalidade, estes projetos de energia solar fotovoltaica (PV) e energia eólica "onshore" têm uma capacidade total de produção de eletricidade de 2,6 gigawatts (GW), o equivalente ao consumo anual de cerca de 1,4 milhões de lares. Estes projetos terão um rendimento estimado de 5,3 terawatts/hora por ano, revela a Aquila Clean Energy, no mesmo comunicado."Este é o maior financiamento na história da Aquila Clean Energy e da Aquila Capital. Demonstra que os nossos ativos de energias limpas, que têm como objetivo apoiar ativamente a transição energética europeia, são credíveis e apetecíveis. Com o financiamento agora assegurado, estamos a abrir umamargem de crescimento adicional para a nossa empresa", disse Susanne Wermter, CEO da Aquila Clean Energy.A operação contou com a participação de sete bancos comerciais, como o Santander, que atuou como o Facility and Security Agent, o NatWest, que tomou o lugar de Documentation Agent e o KfW IPEX-Bank, que colaborou como Hedging Documentation Agent. O BNP Paribas, ING, Intesa SanPaolo e Banco Sabadell também participaram na operação.Este é um financiamento inovador para o Banco Europeu de Investimento, já que é de curto prazo, e o histórico desta instituição de desenvolvimento, na área das infraestruturas, tem sido, sobretudo, de empréstimos a longo prazo."Esta linha de financiamento é a primeira do seu género e uma transação histórica para o BEI. Como o banco de referência da UE no financiamento de projetos ligados ao clima, o desenvolvimento sustentável está no centro das nossas atividades", disse Ricardo Mourinho Félix, vice-Presidente do BEI, destacando que se tratou de "um Empréstimo Verde que contribui de forma substancial para a transição energética da Europa e para a segurança do abastecimento energético".O projeto tornou-se possível devido à garantia orçamental da União Europeia, ao abrigo do programa InvestEU, que permite ao BEI aumentar o potencial de risco das suas operações – e, neste caso particular, assumir o risco do mercado de eletricidade sob uma estrutura de financiamento sem recurso, uma vez que esta transação não envolve qualquer mecanismo de "hedging" de preços como o PPA (Power Purchase Agreement).Este financiamento de mil milhões de euros é composto por um crédito de 400 milhões deeuros do BEI – suportado por uma garantia orçamental da UE ao abrigo do InvestEU – e por600 milhões de euros do consórcio dos bancos comerciais. Para atingir o volume total demais de 2 mil milhões de euros deste projeto, o montante restante de mais de mil milhões deeuros provém de fundos geridos pela Aquila Capital e a partir do capital da empresa.