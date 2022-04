Produção de energia da EDP Renováveis cresce 14% no primeiro trimestre

A produção de energia da EDP Renováveis (EDPR) cresceu 14% nos primeiros três meses do ano, face ao mesmo período de 2021, revela a empresa esta terça-feira. A informação sobre os dados operacionais foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), antes da abertura do mercado.

Assim, a produção de energia da companhia atingiu os 9,2 TWh de energia limpa no primeiro trimestre, evitando "6 mt de emissões de dióxido de carbono". A Europa e a América do Norte foram os mercados que mais contribuíram para este aumento do total de produção de energia, com pesos de 38% e 58%, respetivamente.

"Na Europa, a produção aumentou 5% vs mar-21, impactada pela capacidade instalada superior e recurso renovável estável. Na América do Norte, a produção foi superior em 13% vs mar-21, refletindo a nova capacidade em operação em conjunto com um recurso renovável superior e o impacto do evento ERCOT não recorrente no 1T21", explica a empresa. Na América do Sul, a produção aumentou 122% devido à maior capacidade instalada no Brasil, "parcialmente neutralizada pelo menor recurso renovável".

A capacidade instalada da EDP Renováveis aumentou 1,6 GW no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2021, atingindo os 14 GW, com a Europa e a América do Norte a representar 41% e 50% do portefólio, respetivamente.

A capacidade adicionada nos primeiros três meses do ano foi de 465 MW, "maioritariamente devido ao sucesso na integração dos ativos da Sunseap em APAC", explica a nota da EDP Renováveis, referindo-se à compra da empresa de Singapura focada na área da energia solar.

No primeiro trimestre, a EDPR alcançou um fator de utilização de 35%, "refletindo um índice renovável superior em 2% do que a média de longo-prazo do Fator Bruto de Utilização esperado (+5pp vs mar-21)."



A EDPR indica ainda que continua a aumentar o crescimento com 14 GW já instalados e uma maior diversificação tecnológica com 12,5 de eólico onshore, 1,2 GW de capacidade solar e 1,5 GW de capacidade eólica offshore bruta em operação.