EDP Renováveis com lucros de 265 milhões no primeiro semestre

A EDP Renováveis informou esta quarta-feira que obteve lucros de 265 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, mais 87% face a igual período de 2021 (142 milhões de euros), com a subida do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) a ser mitigada pelo aumento dos custos financeiros líquidos e interesses não controláveis para 120 milhões (mais 87%) em linha com o crescimento dos lucros, comunicou a empresa à Comissão do Mercado de Valores MobiliáriosDe acordo com a EDP Renováveis, no seu comunicado, os "resultados sólidos do primeiro semestre" do ano devem-se sobretudo ao aumento do preço médio de venda e de produção, que impactou o EBITDA e o fez aumentar 49% para 976 milhões de euros face ao período homólogo, como resultado do desempenho ao nível de receitas.As receitas totalizaram 1.237 milhões de euros (mais 45% ou mais 381 milhões do que primeiro semestre de 2021). De acordo com a EDP Renováveis, o preço médio de venda aumentou 27% devido aos preços de mercado na Europa e a atualização do quadro regulatório em Espanha.Outros proveitos operacionais somaram ainda 134 milhões de euros, devido às transações de rotação de ativos concluídas na Polónia e Espanha que geraram 99 milhões de euros de mais-valias.De janeiro a junho, a EDP Renováveis acumulou uma dívida líquida que totalizava 5.234 milhões de euros (mais 2.300 milhões do que no ano passado), o que que demonstra um forte crescimento dos investimentos no período, incluindo a aquisição da Sunseap, em Singapura.Em atualização