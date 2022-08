EDP Renováveis fecha contrato de energia solar na Califórnia

Leia Também EDP Renováveis assegura contratos de aquisição de energia para parque solar no Texas

A EDP Renováveis assegurou um contrato de aquisição de energia (CAE) na Califórnia, Estados Unidos. Com o acordo - comunicado esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) antes da abertura do mercado, - a empresa vai passar a vender energia de um projeto com 200 MWac de tecnologia solar, aos quais se juntam ainda 150 MW de capacidade de baterias.Com este contrato, a EDP eleva para 10,8 GW de energia assegurados, tendo um objetivo total de 20 GW para o período entre 2021 e 2025. "Adicionalmente, esta transação permite à EDP alcançar 5 GW de capacidade solar assegurada para 2021-25 – tanto de grande escala como de distribuído – e que se compara com os 9 GW de objetivo de capacidade solar instalada para o mesmo período", indica a empresa."O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo-prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia", acrescenta a EDP Renováveis na comunicação ao regulador.Espera-se que este projeto agora divulgado entre em operação em 2024.