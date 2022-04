EDP Renováveis assegura contratos de aquisição de energia para parque solar no Texas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EDP Renováveis anunciou esta segunda-feira que assegurou dois contratos de aquisição de energia (CAE) a longo-prazo, num total de 216 MWac, para a venda de 90% da energia verde produzida por um parque solar de 240 MWac no Texas, de acordo com informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nesta nota, a EDP Renováveis especifica também que espera que este parque nos Estados Unidos entre em operação no final de 2023.

Leia Também EDPR fecha contrato de venda de energia de 15 anos em projeto solar no Brasil

"Com estes dois novos CAEs, a EDPR continua a aumentar a sua diversificação tecnológica com 3,7 GW de capacidade solar assegurada e um total de 8,7 GW de capacidade renovável assegurada para o período de 2021-25", é comunicado à CMVM.

Leia Também EDP Renováveis fecha contrato de venda de energia à P&G em Espanha

A empresa de energias renováveis nota também que "o sucesso da EDPR em assegurar novos CAE reforça o seu perfil de baixo-risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo-prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".