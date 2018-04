EDP Renováveis fecha contrato para vender energia solar nos EUA

A EDP Renováveis anunciou esta sexta-feira, 6 de Abril, que estabeleceu um contrato de venda de energia para 200 MW relativo ao novo projecto solar Riverstart nos Estados Unidos.





"A EDP Renováveis, S.A., através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, estabeleceu um contrato ("CAE") de 20 anos, com a Hoosier Energy Rural Electric Cooperative, Inc., para a venda de energia produzida por 200 MW relativa ao projecto solar Riverstart", informou a empresa num comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).