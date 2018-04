Ricardo Almeida/Correio da Manhã

Miguel Stilwell de Andrade é o novo administrador financeiro da EDP. O gestor vai substituir Nuno Alves no cargo, que saiu da empresa este ano.O conselho de administração executivo do grupo EDP vai reunir-se em breve para formalizar o novo CFO. Mas o Negócios sabe que o nome de Miguel Stilwell de Andrade já está fechado para assumir o pelouro financeiro.O administrador da EDP ocupa actualmente a presidência da EDP Comercial mas vai deixar esta posição para se ocupar a 100% da gestão financeira da eléctrica. Esta vaga está assim em aberto e vai ser ocupada por outro membro do conselho de administração executivo.O presidente executivo António Mexia fica, obviamente, fora desta escolha, tal como Miguel Stilwell de Andrade, novo administrador financeiro. Já João Manso Neto ocupa, para já, a presidência da EDP Renováveis, enquanto Miguel Setas lidera a EDP Brasil.Desta forma, o novo líder da empresa comercializadora de electricidade e gás natural no mercado liberalizado em Portugal e Espanha deverá sair do lote dos restantes cinco administradores : António Martins da Costa, João Marques da Cruz, Rui Lopes Teixeira e as duas novas administradoras, Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira.Além de administrador financeiro, Miguel Stilwell de Andrade vai ocupar o cargo de representante para as relações com o mercado e com a CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários), conforme o comunicado divulgado pela EDP na CMVM na quinta-feira, 6 de Abril. Este cargo era ocupado anteriormente por Nuno Alves.A eléctrica também nomeou uma nova secretária de sociedade: Ana Rita Pontífice Ferreira de Almeida Côrte-Real, que substituiu Maria Teresa Isabel Pereira neste cargo, que passou a ser administradora executiva da companhia. Como secretária da sociedade suplente foi nomeada Joana Gomes da Costa Monteiro Dinis, segundo o comunicado da EDP.