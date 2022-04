EDP Renovavéis garante contrato de aquisição de energia de 120 MW no Brasil

A EDP Renovavéis assegurou, através da subsidiária EDPR Brasil, um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) para "a venda da energia limpa produzida por 120 MWac do projeto solar Novo Oriente".O projeto situado no estado brasileiro de São Paulo contará com um investimento dividido em partes iguais entre a EDPR e a EDP Energias do Brasil, subsidiária da elétrica portuguesa. O Novo Oriente localiza-se "na vizinhança do projeto solar Pereira Barreto que entrou recentemente em operação" e terá uma capacidade de 254 MW, devendo entrar em operação em 2024."Com este novo CAE, a EDPR continua a aumentar a sua diversificação tecnológica com 3,8 GW de capacidade solar assegurada e um total de 8,9 GW de capacidade renovável assegurada para o período de 2021-25", assinala a empresa.