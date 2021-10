EDP Renováveis inaugura parque com 600 mil painéis solares no Brasil

Leia Também Galp inicia construção do seu primeiro projeto solar em abril

A EDP Renováveis inaugurou esta sexta-feira, no Brasil, aquele que é até agora o maior parque solar do grupo. Em comunicado, a Renováveis revela que o projeto, que tem uma potência instalada de 252 MWdc, terá capacidade para abastecer uma cidade com mais de 750 mil habitantes.O complexo solar é constituído por cinco parques com cerca de 600 mil painéis fotovoltaicos, que terão uma capacidade anual de produção de 547.000 MWh.O complexo, localizado em Pereira Barreto, no estado brasileiro de São Paulo, criou 1.500 postos de trabalho, 56% dos quais a nível local. A inauguração do parque contou com a presença do presidente executivo do grupo, Miguel Stilwell d’Andrade."Pereira Barreto representa a aposta da empresa na diversificação, neste caso, na energia solar fotovoltaica. O Brasil é um mercado chave para a concretização do nosso plano de negócios", afirmou o CEO, adiantando ainda que o grupo tem a ambição de inaugurar "a médio e longo prazo, outros projetos similares na região".O projeto passa a ser o quinto maior parque solar do Brasil e o maior já construído e operado pelo grupo EDP. A comercialização da energia estará a cargo da EDP Brasil (ENBR3), através sua comercializadora, que é a terceira maior comercializadora privada do país e maior comercializadora de retalho do mercado brasileiro, segundo a empresa.O grupo sublinha que o projeto está "totalmente alinhado com os ambiciosos compromissos de transição energética assumidos pela EDP, estimando-se que permita evitar anualmente a emissão de mais de 150 toneladas de CO2".