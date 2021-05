EDP Renováveis reforça no Texas depois da tempestade no primeiro trimestre

A EDP- Renováveis iniciou esta quinta-feira a operação comercial do parque "Relógio do Sol", de 209 megawatts, no Texas. Além de avançar neste projeto, a elétrica indica que tem outros 200 MW em construção na mesma região.



Estes investimentos são feitos depois de, no primeiro trimestre, o Texas ter sido palco de eventos climatéricos extremos, os quais acabaram por abalar as contas. O EBITDA de janeiro a março foi de 864 milhões de euros, 12% abaixo dos 980 milhões obtidos no mesmo período de 2020. O frio extremo nos EUA, que congelou parques de energia eólica do Texas, teve um impacto negativo nesta rubrica, e de 21 milhões de euros no lucro, o qual ainda assim subiu 23% para os 180 milhões de euros.





"Este projeto contribuirá para reforçar significativamente a rede elétrica do Texas com energia limpa", afirma a EDP, num comunicado dirigido à imprensa, referindo-se ao Parque Relógio do Sol. A empresa realça ainda o impacto positivo no trabalho da região, "já que pressupôs a criação de mais de 100 postos de trabalho durante a sua construção e, a partir de agora, terá 10 pessoas na manutenção e funcionamento a tempo inteiro". Em termos ambientais, "será também possível poupar os mais de 1.400 milhões de litros de água que, todos os anos, seriam necessários para refrigerar centrais elétricas tradicionais".

Fora o Parque Relógio do Sol, a EDP está a construir no Texas o parque eólico Wildcat Creek, de 200 MW, no Condado de Cooke, a cerca de 80 km a Norte de Dallas-Fort Worth, e diz querer continuar a reforçar o seu compromisso com a região, tendo investido, até agora, mais de 1.500 milhões de dólares. Ao todo, a empresa já tem quatro parques eólicos em funcionamento neste estado, numa carteira de 909 MW de capacidade instalada, a produzir energia suficiente para fornecer o equivalente a mais de 230 mil habitações, todos os anos.