EDP Renováveis vende mais 12% do portefólio eólico nos Estados Unidos

Bright Stalk, com 205 megawatts de capacidade, e o de Harvest Ridge, com 200 megawatts. Ambas as instalações estão localizadas em Illinois. Bright Stalk iniciou operações em 2019, enquanto Harvest Ridge está em operação desde o ano passado.

A notícia da venda tinha sido comunicada em abril deste ano, mas na altura a EDP Renováveis não tinha adiantado os dados finais sobre a percentagem a ser vendida neste projeto, a fundos geridos pela Greencoat Capital. Inicialmente, a empresa portuguesa concordou em alienar

A EDP Renováveis concluiu a venda de mais 12% do capital eólico de 405 megawatts que detinha nos Estados Unidos. A parcela foi vendida ao fundo britânico Greencoat Capital, a quem tinha já vendido 68% do portefólio.A informação foi comunicada esta tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que indica que "esta transação foi acordada e completada sobre os mesmos termos da participação acionista de 68% anunciada a 1 de julho", ficando assim a Greencoat Capital com uma fatia de 80% no ativo.Com esta venda, a EDP Renováveis encaixa 2,3 mil milhões de euros (de um programa rotação de ativos de 8 mil milhões de euros), "permitindo à EDPR acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", lê-se na comunicação.O ativo eólico nos Estados Unidos abrange dois parques, o deuma participação de 55%, contudo na assinatura do acordo de compra e venda, indicou que a transação poderia ser aumentada para uma participação de 80%.

O valor total da transação corresponde a um "Enterprise Value" (100%) de 720 milhões dólares (609,08 milhões de euros à taxa atual), que se traduz num "Enterprise Value" de 1,8 milhões de dólares por megawatt.