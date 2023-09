EDP Renováveis vai começar a construir a sua maior central de energia solar no Japão

Leia Também EDP estreia na Polónia a sua maior central solar europeia. Produção começou em junho

A EDP Renováveis (EDPR) vai começar a construir a sua maior central de energia solar no Japão para vender diretamente a uma empresa."É um projeto de 44 megawatt (MW), o que, no Japão, é um grande projeto", afirmou Pedro Vasconcelos, responsável pela operação da empresa na região da Ásia e que, há meses, foi nomeado para substituir Miguel Setas que renunciou ao cargo de membro do conselho de administração executivo da EDP.Em declarações citadas pela Reuters, o mesmo responsável avançou que a construção deve iniciar-se em um ou dois meses, prevendo-se que as operações arranquem em 2025. No entanto, Pedro Vasconcelos declinou identificar a empresa para a qual pretendem vender a energia gerada pela central solar.Com a maioria dos projetos na Europa e na América do Norte, a EDPR tem apostado em acordos com empresas para expandir na Ásia Pacífico. Grandes investimentos em projetos de energia renovável em Singapura e no Vietname ajudaram, aliás, a impulsionar a capacidade instalada da empresa nesta região para 1 gigawatt este mês, ou seja, o dobro face a fevereiro de 2022, altura em que a EDPR comprou a Sunseap.Atualmente, os projetos da EDPR nos mercados da Ásia Pacífico representam 6,6% do portefólio global de energias renováveis da empresa.