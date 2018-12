EDP Renováveis vende 10% de projecto eólico à CTG

A EDP Renováveis concluiu a venda de 10% do projecto Moray, no Reino Unido, à China Three Gorges, que já tinha previsto adquirir uma participação até 30%.

A EDP Renováveis (EDPR) concluiu a venda de 10% projecto eólico Moray, no Reino Unido, à China Three Gorges. O negócio ficou fechado por 35 milhões de libras, o equivalente a 38,8 milhões de euros.



Tendo em conta esta venda, "a participação da EDPR no projecto MOWEL (Moray Offshore Windfarm (East) Limited) é de 33,3%, juntamente com a DGE (33,4%), a ENGIE (23,3%) e a CTG (10%)", informa a empresa de energia limpa gerida por Manso Neto, no comunicado enviado à CMVM.



A transacção foi concluída no âmbito do Acordo de Cooperação de Investimento entre a EDPR e a CTG, anunciado a 19 de Outubro de 2015. Mais recentemente, a propósito da visita do presidente chinês a Portugal, foi reforçada a intenção de compra com a assinatura de um memorando que previa a venda à CTG de até 30% da participação da EDP Renováveis no offshore Moray.



Em Setembro de 2017, o Department for Business, Energy & Industrial Strategy ("BEIS") do Reino Unido atribuiu à MOWEL um contracto por diferência (CFD) de 15 anos para a entrega de 950 MW de geração eólica offshore a £57,5/MWh (tarifa baseada em 2012).

A conclusão do projecto MOWEL está agendada para 2022.