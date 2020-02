EDP Renováveis vende projeto eólico no Brasil por 127 milhões de euros

A empresa concluiu a venda no âmbito da estratégia de rotação de ativos que projetou para o período entre 2019 e 2022.

A EDP Renováveis vendeu um projeto eólico onshore no Brasil. A compradora, uma filial da Actis, entregou 598 reais brasileiros (127 milhões de euros) à elétrica portuguesa, de acordo com um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O projeto de tecnologia eólica onshore em causa, designado "Parque eólico de Babilonia", está localizado no estado da Bahia, Brasil, e encontra-se em operação desde o quarto trimestre de 2018. A capacidade instalada é de 137 megawatts (MW).