No total, existem 18 casas de investimento a cobrir a empresa, sendo que nove delas recomendam "comprar" e outras nove aconselham "manter".



A boa prestação de hoje da EDP Renováveis está a contagiar também a casa-mãe EDP, que ganhou um máximo de 1,36% para perto de máximos de 2008, bem como o índice PSI-20 que avança 0,01%, contrariando a tendência de quedas na Europa. No Velho Continente, o setor das "utilities", onde a EDP está representada, é o único que apresenta ganhos.



A empresa vai apresentar resultados referentes a 2019 no próximo dia 20 de fevereiro e espera-se que apresente uma subida homóloga de 38,5% no lucro líquido anual para os 434,1 milhões de euros, segundo o consenso dos analistas. Em termos de rentabilidade (EBITDA) antevê-se um aumento homólogo de 15,6% para os 1.512,9 milhões de euros.

A EDP Renováveis renovou máximos históricos ao valorizar um máximo de 3,63% para os 12,56 euros por ação na sessão desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, depois da "chuva" de notas de análise que caiu sobre a empresa no dia de ontem.Até ao momento, foram negociadas 185.979 ações da subsidiária da EDP, o que compara com a média diária dos últimos seis meses fixada nas 191.112 ações.Ontem, um total de cinco casas de investimento atualizaram as suas avaliações para a cotada liderada por João Manso Neto, com o Commerzbank a ser o mais otimista. Já depois do fecho da sessão, o banco alemão