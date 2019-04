EDP ultrapassa a Bial no ranking europeu de I&D

A EDP é a empresa portuguesa que mais investe em Investigação & Desenvolvimento (I&D), segundo os dados do "The 2018 EU Industrial RD Investment Scoreboard", publicado pela Comissão Europeia.

A elétrica ocupa a 338.ª posição no ranking das mil empresas europeias que mais investem em I&D, correspondente a um investimento de 65 milhões de euros nesta área, subindo 389 lugares em relação à edição do ano anterior.

Já a Bial surge no 470.º lugar, com 38 milhões de euros de investimento em I&D, descendo apenas 25 lugares face a um ano antes, mas perdendo a liderança do "campeonato português" da lista para o grupo liderado por António Mexia.

Este ranking inclui ainda duas outras empresas portuguesas - a Caixa Geral de Depósitos (CGD), na 624.ª posição, com um investimento de 21,6 milhões de euros em I&D, e o Crédito Agrícola, que ocupa o lugar 749.º, com um investimento de 15,6 milhões de euros.

Esta segunda-feira, num comunicado sobre a celebração dos seus 95 anos, a Bial realça que, "com mais de 15 mil novas moléculas sintetizadas, em média", a maior farmacêutica portuguesa "aloca 20% da sua faturação anual à I&D", garantindo que é "a empresa portuguesa de base industrial que mais investe nesta área".

E salienta que, "na Europa, há apenas 28 empresas que nos últimos 10 anos foram capazes de desenvolver e comercializar medicamentos inovadores".

Recorde-se que a Bial tem dois medicamentos inovadores comercializados a nível mundial - o Zebinix, para o tratamento da epilepsia, e o Ongentys, para a doença de Parkinson.

A alemã Volkswagen lidera o "The 2018 EU Industrial RD Investment Scoreboard", com um investimento de 13,7 mil milhões de euros em I&D.