EDP vai mais que duplicar postos de carregamento elétrico em 2020

O CEO da EDP, António Mexia (na foto), anunciou que a elétrica pretende alargar a rede de postos de carregamento elétrico até às 300 unidades em 2020.



A meta avançada por Mexia para 2020 significa mais que duplicar o número de postos de carregamento que a elétrica terá este ano espalhados pelo país. "A EDP vai fechar nos próximos meses com 130 postos e o objetivo é chegar ao ano que vem com 300", revelou o gestor da elétrica a partir da Portugal Mobi Summit, tendo estas declarações sido transmitidas pela TSF.



Nos planos da EDP está a instalação tanto de postos de carregamento rápido como ultra rápido. Mexia assinala, contudo, que a experiência atual de carregamento "ainda não é a melhor" e defende que é necessário simplificá-la. Entre as desvantagens, aponta a necessidade de se estar registado para poder pagar e a exigência de um cartão físico para operar o carregamento.



Os planos da EDP nesta área foram reveladas no mesmo evento em que o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou a intenção de alargar os benefícios fiscais para a aquisição de carros elétricos no próximo ano.



Benfica ganha neste campeonato





A EDP Comercial vai instalar 20 pontos de carregamento para veículos elétricos no Estádio da Luz e na Academia de treinos no Seixal. Este acordo para a mobilidade elétrica, agora celebrado, dá início a uma parceria entre a EDP e o SLB que, no futuro, se poderá alargar também a vantagens para os sócios do clube.

Para continuar a acelerar a mobilidade elétrica em Portugal, EDP está também a desenvolver soluções para frotas com a BP.