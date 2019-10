Governo quer alargar incentivos fiscais para a compra de carros elétricos

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirma que em 2020 é necessário aumentar o orçamento destinado a incentivar a aquisição de carros elétricos.

De acordo com o ministro, a transição para a neutralidade carbónica "merece ser apoiada e tem de ser apoiada", um esforço que está a ser feito, exemplifica, através da atribuição de 3.000 euros "para os primeiros veículos elétricos que foram adquiridos durante este ano e nos anos anteriores", uma medida que "para o ano tem de ser aumentada, não no valor individual mas no budget para esta mesma política", declarou, em direto na Manhã TSF especial a partir da Portugal Mobi Summit.





O objetivo de Portugal se tornar um país neutro em emissões de carbono até 2050 implica um investimento "de mais dois mil milhões de euros do que seria expectável em cada ano", avançou Matos Fernandes na mesma conferência. O ministro afirma que 90% desse investimento deve recair sobre as famílias, de forma a substituir os quase cinco milhões de veículos movidos a combustíveis fósseis.