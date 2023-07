Miguel Stilwell eleito "chairman" da EDP Brasil

Miguel Stilwell, CEO da EDP e da EDP Renováveis, foi eleito esta quarta-feira presidente do conselho de administração da EDP Brasil, informou a empresa em comunicado.A eleição decorreu hoje numa reunião do conselho de administração da elétrica brasileira.A anterior presidente do conselho de administração da EDP Brasil, Ana Pina Marques, continuará a integrar o "board" da empresa, refere ainda o documento.A EDP passou a deter cerca de 88% do capital da empresa brasileira após a oferta pública de aquisição (OPA) que decorreu esta terça-feira, 11 de julho.A elétrica portuguesa pretende retirar a subsidiária brasileira de bolsa.