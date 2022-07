EDP vende posição na Hydro Global aos chineses da CTG por 66,8 milhões

A EDP anunciou a venda da sua posição de 50% que detinha na Hydro Global à China International Water & Eletric Corporation (CWE), sociedade que integra o grupo China Three Georges (CTG) - que por sua vez detém 20,22% da elétrica nacional.A venda foi acordada pelo montante de 68 milhões de dólares (66,78 milhões de euros), indicou a energética em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A Hydro Global é uma "joint-venture" detida em 50% pela EDP e em 50% pela CTG. Com esta compra, a chinesa CTG passa a deter 100% do projeto e a energética liderada por Miguel Stilwell deixará de estar presente. O principal ativo da empresa é o projeto hídrico San Gabán II no Peru, com 209 megawatts de capacidade, mas que está ainda em construção.Segundo indica a EDP no comunicado, "a alienação da participação detida na Hydro Global permitirá à EDP continuar a sua trajetória de crescimento, em cumprimento dos objetivos estabelecidos no seu Plano de Negócios 2021-2025, mantendo o foco de crescimento em ativos de geração renováveis, redes e na prestação de serviços de valor acrescentado para os seus clientes". A EDP adianta ainda que não é esperado um impacto desta transação nos resultados de 2022.