A EDP Renováveis chegou acordo com dois fundos suportados pelo acionista da casa-mãe, a China Three Gorges – que detém 20,86% da EDP – de forma a recomprar participações de 49% de portefólios de energia eólica em Portugal, Polónia e Itália, por 570 milhões de euros, informou a energética num comunicado enviado esta sexta-feira à CMVM, antes da sessão bolsista em Lisboa.





Esta operação permite ao braço das renováveis da família EDP passar a "deter uma participação de 100% em projetos com um forte historial operacional, proporcionando o aumento imediato de fluxos de caixa e de resultado líquido, permitindo àquela participada simplificar a sua estrutura e aumentar a flexibilidade para a gestão de energia e potenciais projetos de hibridização e repotenciação".





O valor que será pago pela EDPR tem em conta um "enterprise value" de 1,2 mil milhões de euros, avaliado em junho deste ano.





Ao todo os portefólios, em que quase metade da participação passa para as mãos da energética liderada por Miguel Stilwell de Andrade, contam com uma capacidade instalada eólica "gross" de 970 MW.





Deste total, a carteira eólica em Portugal conta com 422 MW com "feed in tariff" em vigor, em média, até 2030.





A Polónia apresenta 418 MW "com ‘green certificates em vigor, em média, até 2027" e a Itália "130 MW com ‘feed in premium’ ou CfD em vigor, em média, até 2033", esclarece a EDPR.





A operação está ainda sujeita "à verificação de condições regulatórias".