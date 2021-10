EDPR fecha contrato de venda de energia de 15 anos em projeto solar no Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EDP Renováveis, através da sua subsidiária EDPR Brasil, fechou um contrato para a aquisição de energia (CAE) a 15 anos para a venda da energia verde produzida pelo projeto solar Monte Verde de 209 MWac, no Brasil, adiantou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





De acordo com o comunicado, o contrato vai ser assegurado por uma parceria entre a EDPR e a EDP Brasil, que será dividido em partes iguais (50%/50%) pelas duas subsidiárias do Grupo EDP.





O projeto solar Monte Verde localiza-se no Estado do Rio Grande do Norte e estima-se que entre em operação em 2024.

"Com este novo CAE, a EDPR continua a aumentar a sua diversificação tecnológica com 2,7 GW de capacidade solar assegurada e um total de 7,4 GW de capacidade garantida para 2021-25", adiantou a empresa no mesmo comunicado.





A empresa liderada por Miguel Stilwell adianta ainda que "o sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo-risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".